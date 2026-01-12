Čameći u čekanju

Čameći u čekanju

Pobunjena Srbija čeka da vlast raspiše izbore, vlast čeka da se pobunjenici dezintegrišu i da se nekim čudom reše spoljnopolitičke krize u koje se uvalila, građani čekaju znak da neko zna šta dalje. Jedino život ne čeka, on prolazi

Godina je počela podsećanjem da dno ne postoji: na bizarnoj božićnoj proslavi u redakciji Informera, državni vrh, ojačan svojim političkim ocem, haškim osuđenikom Vojislavom Šešeljem, zabavljao je osuđeni ubica osamnaestogodišnje devojke, Dragan Ašanin. Uz ostale elemente „sofisticiranog” repertoara, umetnik je goste vidljivo oduševio i pesmama koje podstiču međunacionalnu mržnju. Upoznali smo, pride, još jednog kriminalca angažovanog da čuva mir predsednika
