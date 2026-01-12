Između AI emancipacije i kognitivne kapitulacije

Ana Martinoli
Između AI emancipacije i kognitivne kapitulacije

Dok se uticaj na mentalno zdravlje već mapira kroz usamljenost i zavisnost, 2026. godina doneće i prve jasne pokazatelje kognitivne atrofije. Masovno oslanjanje na AI asistente u obrazovanju i radu dovodi do procesa kognitivnog outsourcinga, delegiranja procesa razmišljanja i rešavanja problema mašinama

U 2025. godini izdvojilo se nekoliko trendova vezanih za razvoj i primenu alata i servisa zasnovanih na AI koji su imali direktan uticaj na proizvodnju medijskog sadržaja, društveno-političke procese širom sveta, pa i same osnove onoga što ljudsku svakodnevicu, rad, učenje, komunikaciju i odnose čini – ljudskim. Sumiranje tema, događaja i fenomena „iza ekrana“ ne samo što rezimira prošlu, već nagoveštava i ono što bi u 2026. godini moglo doći. U 2025. godini, AI je
Odmorište od nepogode

Studenti su zarazni

Čameći u čekanju

Da je Tesla živ i da je podržao studente, režim bi ga se odrekao u sekundi

Lagano iščeznuće

Između AI emancipacije i kognitivne kapitulacije

"Pričao mi je detalje iz kreveta sa Vanjom" Žana raskrinkala bivšeg muža i učesnicu Elite 9: Oplela i po Terzi (video)

Luna Đogani u mrežastim čarapama i sandalama na -5! Utegla se u minić, kadrovi su da se smrzneš

Brena oblači Draganu Mirković Pevačica se odmah pohvalila: "Kad meni moja draga pokloni odelo" (foto)

Mužu naše voditeljke nedavno zapalili lokal, a ona sad pokazala pravu porodičnu idilu! Sa sinom i mužem se grli na snegu: "Od jedan do deset, ti si nama pedeset"

