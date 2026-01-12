Muzička scena pružala nam je optimizam kakav u realnosti nismo osetili

U ćudljivim vremenima, umetnost i te kako može biti odmorište od nepogode. Tokom 2025. godine, beogradska muzička scena pružala nam je neštedimice takve momente – optimizam kakav u realnosti nismo osetili. Početkom januara uobičajeno uživamo u muziciranju horskih sastava koji deluju pod okriljem Hrama Svetog Save (predvode ih Katarina Stanković i Milena Antović). Njihovi božićni koncerti (ali i vaskršnji nastupi) u raskošnom akustičkom ambijentu kripte Hrama