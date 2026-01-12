Danas rokovi za plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja i PDV-a za decembar

RTV pre 19 minuta  |  Tanjug
Danas rokovi za plaćanje poreza na premije neživotnih osiguranja i PDV-a za decembar

BEOGRAD - Prema kalendaru poreskih obaveza za januar, danas ističe rok do koga firme u Srbiji moraju da podnesu poreske prijave i plate dve vrste poreza za decembar prošle godine.

Reč je o porezu na premije neživotnih osiguranja, za koji se prijava podnosi na obrascu PP-PPNO i porezu na dodatu vrednost (PDV) za koji se poreska prijava podnosi na obrascu PPPDV od strane poreskog dužnika iz člana 10. Zakona o PDV.
