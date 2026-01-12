Na putevima mestimično sneg do 5 cm, moguća poledica i magla

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Na putevima mestimično sneg do 5 cm, moguća poledica i magla

NOVI SAD/BEOGRAD - JP "Putevi Srbije", na osnovu Izveštaja Štaba Zimske službe u 5.34 časova, saopštilo je da na putnim pravcima prvog, drugog i trećeg prioriteta održavanja mestimično ima snega do pet centimetara i kolovoz je vlažan, zbog čega apeluje na opreznu vožnju, a upozorava i na moguću poledicu i maglu.

Prilazi graničnim prelazima su prohodni, kao i prilazi zimskim turističkim centrima. Na ostalim putnim pravcima I prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Ivanjice, Novog Pazara, Požege, Užica, Valjeva, Vranja. Na državnim putevima II prioriteta održavanja kolovozi su vlažni u nižim predelima, snega ima mestimično u raskvašenom stanju do 5 cm na teritoriji Čačka, Ivanjice,
