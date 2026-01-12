Srednji kurs dinara za evro 117,3149 dinara

RTV pre 18 minuta  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,3149 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosiće u ponedeljak 117,3149 dinara, što je neznatna promena u odnosu na petak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru ostao nepromenjen u odnosu na period od pre mesec dana, na godišnjem nivou za 0,2 odsto, a od početka godine nije bilo promena. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u petak je slabiji za 0,1 odsto i iznosi 100,8033 dinar za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,8 odsto u odnosu na period pre mesec dana, a na godišnjem nivou jači je za 12,9 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,9 odsto.
