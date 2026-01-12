KK Partizan se hitno oglasio zbog Miltona i preloma: "Čeka ga duža pauza, medicinski tim će doneti odluku..."

Košarkaši Partizana su upisali pobedu protiv SC Derbija u okviru 14. kola ABA lige sa 78:66 u Podgorici, ali su povrh toga doživeli i neverovatan peh.

Oni su izgubili Šejka Miltona, koji je doživeo tešku povredu. Ovog leta je Šejk Milton stigao kao ogromno pojačanje iz Los Anđeles Lejkersa, a iako nije pokazao mnogo toga, on se polako navikavao na evropsku košarku. Ipak, kako je i sam trener Đoan Penjaroja rekao na konferenciji posle meča sa SC Derbijem, Milton je slomio ruku i očekuje ga nešto duža pauza. Nedugo nakon meča, oglasio se i sam klub koji je izdao saopštenje. - Košarkaš Partizana Šejk Milton je tokom