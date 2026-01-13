"Ima Boga", drugi deo

U dvorištu olimpijskog šampiona ne pomaže ni kada dođete sa evropskim i svetskim oreolom, jer ako je Srbija rešena da pobedi najbolje - to će se i desiti.

Uzalud loše tradicije, crni nizovi, uloge favorita. Tako bi mogla da se opiše pobeda vaterpolista Srbije protiv Španije (12:11) u derbiju drugog kola Evropskog prvenstva u Beogradu. Posle šest poraza u nizu u svim takmičarskim (SP, EP, OI, Svetski kup) i pripremnim utakmica, skoro pune tri godine bez načina da se stane na put "crvenoj furiji", ekipa Uroša Stevanovića pred domaćim navijačima odlučila da se protiv najboljih predstavi najbolje. I to baš onda kada je