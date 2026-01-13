‘Prevareni smo’: Žena koja vrbuje strance da se bore za Rusiju

BBC News pre 16 minuta | Naval al-Maghafi - BBC Njuz;

Telegram Azarnik često objavljuje fotografije sa novim regrutima, među kojima i sirijsku grupu sa kojom je bio Omar

Plamenovi ližu ivice Omarovog pasoša.

„Lepo gori“, govori na ruskom žena koja se ne vidi na snimku.

Omar, 26-godišnji sirijski građevinski radnik, bio je oko devet meseci na frontu ruskog rata u Ukrajini kad mu je taj snimak stigao na telefon.

Odmah je prepoznao ženin glas.

Bila je to Polina Aleksandrovna Azarnik, za koju kaže da mu je pomogla da se prijavi za borbe za Rusiju, obećavši mu unosne poslove i rusko državljanstvo.

Ali sada je bila besna.

U nizu glasovnih poruka iz Ukrajine, Omar, koji govori pod pseudonimom radi vlastite bezbednosti, opisuje kako je završio zatočen i prestrašen u ratnoj zoni.

On kaže da mu je Azarnik obećala da će, ako joj plati 3.000 dolara, ona srediti da se ne bori.

Ali, kaže on, bio je poslat u borbu sa samo 10 dana obuke iza sebe, tako da je odbio da plati i ona je na kraju odgovorila tako što mu je zapalila pasoš.

On kaže da je pokušao da odbije da učestvuje u misiji, ali su njegovi komandiri zapretili da će ga ubiti ili zatvoriti.

„Bili smo prevareni... ta žena je prevarantkinja i lažov“, kaže Omar.

Telegram Azarnik često objavljuje video snimke sebe na kojima podstiče ljude da služe u ruskoj vojsci

Istraga BBC Oka pratila je kako je Azarnik, 40-godišnja bivša nastavnica, koristila kanal na Telegramu da namami mlade ljude, često iz siromašnih zemalja, da se prijave u rusku vojsku.

Snimci nasmejane bivše nastavnice i vesele objave nude „jednogodišnje ugovore“ za „vojnu službu“.

BBC Svetski servis je identifikovao skoro 500 slučajeva u kojima je ona obezbedila dokumente zvane pozivno pismo, koji omogućuju primaocu da uđe u Rusiju kako bi se prijavio u vojsci.

Te pozivnice bile su za muškarce, uglavnom iz Sirije, Egipta i Jemena, koji su joj navodno slali detalje iz pasoša da bi se prijavili.

Ali regruti i njihova rodbina kažu za BBC da je ona obmanula ljude da veruju kako će izbeći borbe, nije im napomenula da ne mogu da odu posle godinu dana i pretila onima koji su joj se suprotstavili.

Kad ju je BBC kontaktirao, negirala je sve te optužbe.

Dvanaest porodica nam je govorilo o mladićima za koje kažu da ih je ona regrutovala, a koji su sada mrtvi ili nestali.

ANDREY BORODULIN/AFP via Getty Images Rusija gubi hiljade vojnika svakog meseca u ratu u Ukrajini

Rusija je proširila obavezni vojni rok, regrutovala zatvorenike i nudila sve velikodušnije bonuse za prijavljivanje u vojsku kako bi održala vlastitu operaciju u Ukrajini, uprkos značajnim gubicima ljudstva.

Više od jednog miliona njihovih vojnika poginulo je ili bilo ranjeno od početka potpune invazije 2022. godine, sa 25.000 ubijenih samo u mesecu decembru 2025. godine, prema podacima NATO.

Istraživanje BBC njuza na ruskom, zasnovano na umrlicama i drugim javno dostupnim zapisima o smrti, sugeriše da su gubici ruskih trupa u Ukrajini narasli prošle godine brže nego ikad pre.

Teško je utvrditi koliko se stranaca prijavilo u rusku vojsku.

Analiza BBC-ja na ruskom, koji se takođe bavio brojkama poginulih i ranjenih stranaca, pokazuje da se prijavilo najmanje 20.000 njih, iz zemalja kao što su Kuba, Nepal i Severna Koreja.

Ukrajina je pretrpela značajne gubitke trupa takođe, a i sama prima strane borce u vlastite redove.

'Tela su bila svuda'

Omarov prvi kontakt sa Polinom Azarnik bio je kad je ostao zaglavljen na moskovskom aerodromu maltene bez novca u martu 2024. godine, zajedno sa još 14 drugih Sirijaca.

Poslovi u Siriji bili su oskudni i loše plaćeni.

Omar kaže da je tamošnji regruter ponudio ljudima ono što su shvatili kao civilni posao čuvanja naftnih postrojenja u Rusiji.

Odleteli su u Moskvu, samo da bi shvatili da su bili nasamareni.

Pretražujući onlajn opcije, kaže Omar, jedan kolega iz grupe je otkrio kanal Poline Azarnik i poslao joj poruku.

Susrela se s njima na aerodromu u roku od nekoliko sati i povela ih vozom do regrutnog centra u Brijansku, u zapadnoj Rusiji, kaže on.

Tamo im je, kaže on, ponudila jednogodišnje ugovore sa ruskom vojskom, sa mesečnom platom u visini od oko 2.500 dolara, i isplatom za prijavljivanje od 5.000 dolara.

O tom novcu u Siriji su mogli samo da sanjaju.

Omar kaže da su ugovori bili napisani na ruskom, koji nijedan od muškaraca nije razumeo, a ona im je uzela pasoše, obećavši im da će im srediti rusko državljanstvo.

Takođe je obećala da mogu da izbegnu borbe ako joj svaki plati 3.000 dolara od njihove isplate za prijavljivanje u vojsku, kaže on.

Ali, dodaje, u roku od oko mesec dana, on je bio na frontu, sa samo 10 dana obuke iza sebe i bez ikakvog vojnog iskustva.

„Mi ćemo sto posto umreti ovde“, kaže u jednoj glasovnoj poruci, poslatoj BBC-jevom istraživačkom timu.

„Mnogo ranjavanja, mnogo eksplozija, mnogo granatiranja. Ako ne poginete u eksploziji, umrećete od zgrada koje se sruše na vas“, kaže on u maju 2024. godine.

„Mrtva tela bila su svuda... koračao sam po mrtvim telima, bože mi oprosti“, javio nam je narednog meseca.

„Ako neko umre, viđao sam to rođenim očima, ubace ga u kesu za smeće i ostave ga pored drveta“, dodaje on.

Roman Chop/Global Images Ukraine via Getty Images Omar je opisao žestoke borbe i česte eksplozije na prvoj liniji fronta

Posle skoro godinu dana, saznao je ono što im Azarnik nije objasnila - prema ruskoj odredbi iz 2022. godine, vojska praktično može da produži ugovore vojnika automatski sve dok se rat ne završi.

„Ako mi obnove ugovor, nagrabusio sam, oh, Bože", kaže on.

Ugovor mu jeste bio produžen.

Pogledajte video: Putinovi influenseri - profitiranje od rata u Ukrajini

'Regrutovani sa univerziteta'

Kanal Poline Azarnik na Telegramu ima 21.000 pretplatnika.

Njene objave često govore čitaocima koji žele da se prijave u rusku vojsku da joj šalju sken njihovog pasoša.

Ona potom objavljuje pozivna pisma, ponekad sa spiskom imenima ljudi kojima su namenjena.

BBC je identifikovao više od 490 takvih pozivnica koje je slala tokom protekle godine muškarcima iz zemalja kao što su Jemen, Sirija, Egipat, Maroko, Irak, Obala Slonovače i Nigerija.

U njenim objavama se pominje regrutacije za „elitni međunarodni bataljon“ i jasno se stavlja do znanja da ljudi koji su u Rusiji ilegalno - među njima i oni čije su vize istekle - potencijalni kandidati.

Telegram 'Svi ste dobro razumeli da idete u rat... ništa nema džabe', kaže Azarnik u videu u oktobru 2024.

Razgovarali smo s osam stranih boraca, među kojima i Omarom, koje je ona regrutovala, kao i sa porodicama 12 muškaraca koji su mrtvi ili nestali.

Mnogi smatraju da je Azarnik obmanula ili iskoristila regrute.

Rekli su nam da su muškarci znali da se prijavljuju u vojsku, ali da nisu očekivali da će služiti na frontu.

Nekoliko njih, poput Omara, smatrali su da nisu dovoljno obučeni ili su mislili da će moći da odu posle godinu dana.

U Egiptu, Jusuf, čije smo ime takođe promenili, rekao je za BBC da je njegov brat Muhamed započeo studije na Jekaterinburgu u Rusiji 2022. godine.

Ali je imao problema da plaća račune, kaže Jusuf, i ispričao je porodici da je jedna Ruskinja po imenu Polina počela da mu nudi pomoć onlajn, uključujući rad sa ruskom vojskom za koji je verovao da bi mu pomogao da nastavi studije.

„Obećala mu je smeštaj i državljanstvo... mesečne troškove“, kaže on.

„Odjednom je bio poslat u Ukrajinu. Zatekao se usred borbi“, kaže Jusuf.

Njegov poslednji poziv bio je od 24. januara 2024. godine, kaže Jusuf.

Oko godinu dana kasnije, Jusuf kaže da im je stigla poruka preko Telegrama sa ruskog broja, sa slikama Muhamedovog tela.

Porodica je na kraju saznala da je on bio ubijen skoro godinu dana ranije.

'Neki su izgubilio razum'

Azarnik je postala „jedna od najvažnijih regrutera“ za rusku vojsku, kaže Habib, još jedan Sirijac koji je služio u ruskoj vojsci.

Bio je voljan da ga snimimo, ali je govorio pod pseudonimom iz straha od reperkusija.

Habib kaže da su on i Azarnik „radili zajedno skoro tri godine na pozivnim pismima za vizu za Rusiju“.

Nije na ispričao više detalja o tome i nismo uspeli da potvrdimo njegovu ulogu u tom procesu.

Na slici sa društvenih mreža iz 2024. godine on se vidi kako stoji pored nje.

BBC Habib je za BBC rekao: 'Polina bi odvela muškarce, znajući da će umreti'

Azarnik, koja je iz Voronješke oblasti na jugozapadu Rusije, vodila je Fejsbuk grupu koja je pomagala arapskim studentima da dođu u Moskvu da studiraju, pre nego što je otvorila kanal na Telegramu 2024. godine.

Habib kaže da je većina stranih regruta stigla očekujući uloge čuvanja ustanova ili dežuranja na kontrolnim punktovima.

„Arapi koji pristižu odmah ginu. Neki su izgubili razum - teško je gledati ljudska tela“, kaže on.

Habib tvrdi da je sreo Omara i grupu Sirijaca na vojnom poligonu za obuku.

„Obećala im je državljanstvo, dobre plate i da će biti bezbedni“, kaže Habib.

„Ali jednom kad potpišete ugovor ovde, nema načina da odete.“

„Niko od njih nije znao da koristi oružje. Čak i kad su zapucali po njima, birali su da ne uzvrate... ako ne pucate, ubiće vas“, kaže on.

„Polina bi angažovala te muškarce znajući da će poginuti.“

On kaže da „dobija 300 dolara od vojske za svaku osobu koju je regrutovala.“

BBC to nije mogao da potvrdi, mada su nam drugi regruti takođe rekli kako veruju da je ona bila isplaćivana.

'Ništa nema džabe'

Objave Poline Azarnik iz sredine 2024. godine počele su da napominju da će regruti „učestvovati u neprijateljstvima“ i da pominje strane borce koji su poginuli u borbama.

„Svi ste savršeno dobro razumeli da idete u rat“, kaže ona na jednom snimku iz oktobra 2024. godine.

„Mislili ste da možete da dobijete ruski pasoš, da ne radite ništa i živite u hotelu sa pet zvezdica?... Ništa nema džabe.“

U jednom drugom slučaju, 2024. godine, BBC je čuo glasovnu poruku Poline Azarnik majci čiji je sin služio u vojsci.

Azarnik kaže da je žena „objavila nešto strašno o ruskoj vojsci“.

Koristeći psovke, ona joj preti sinovljevim životom i upozorava ženu: „Pronaći ću i tebe i svu tvoju decu.“

BBC je u više navrata pokušao da kontaktira Azarnik.

Isprva je rekla da će uraditi intervju sa nama ako doputujemo u Rusiju, ali je BBC to odbio iz bezbednosnih razloga.

Kasnije, upitana u telefonskom razgovoru za tvrdnje da su regrutima bile obećane uloge koje nisu borbenog karaktera, prekinula nam je vezu.

U glasovnoj poruci posle toga, rekla je da naš rad „nije profesionalan“ i upozorila na potencijalnu tužbu za klevetu.

„Naši cenjeni Arapi mogu da nabiju svoje optužbe sebi u guzicu“, poručila je.

BBC je kontaktirao rusko Ministarstvo spoljnih poslova i Ministarstvo odbrane radi komentara, ali nije dobio nikakav odgovor.

Pre toga, u martu 2022. godine, ruski predsednik Vladimir Putin je podržao regrutovanje muškaraca sa Bliskog istoka, tvrdeći da su oni ideološki, a ne finansijski, motivisani.

„Ima ljudi koji žele da dođu dobrovoljno, izričito ne za novac, i da pruže pomoć narodu“, rekao je on.

Telegram Na fotografiji objavljenoj na Telegram kanalu Azarnike u januaru 2024. vidi se i Habib kako stoji pored nje

'Novčani podsticaji'

Novinari i istraživači koji su pratili ovaj slučaj kažu da su pojedinci kao što je Azarnik deo mreže nezvaničnih regrutera.

BBC je otkrio druga dva naloga na Telegramu na arapskom koji su davali slične ponude za prijavljivanje u rusku vojsku.

Na jednom se nalaze objave koje prikazuju pozivna pisma i navode imena, dok drugi reklamira velike isplate za prijavu u „elitni bataljon“.

U septembru je kenijska policija rekla da je razbila osumnjičeni „sindikat trafikanata“ za koji su rekli da namamljuje Kenijce sa ponudama za posao, ali ih šalju da se bore u Ukrajinu.

Katerina Stepanenko, stručna saradnica Instituta za studije rata, rekla je za BBC da su neke opštinske i regionalne vlasti u Rusiji nudile finansijski podsticaj od i do 4.000 dolara pojedincima kao što su HR profesionalci i meštani koji regrutuju Ruse ili strance u vojnu službu.

Ona kaže da je Kremlj ispočetka koristio veće entitete kao što je privatna vojna grupa Vagner i zatvorski sistem za regrutaciju, ali od 2024. godine je počeo da „koristi meštane i male kompanije“.

Ovo mi „govori da one ranije verzije regrutovanja više nisu generisale isti broj regruta“, dodaje ona.

U međuvremenu, Habib se sada vratio u Siriju nakon što je, kako kaže, podmitio nekoliko komandira da mu ponište ugovor.

Omar je na kraju dobio rusko državljanstvo i takođe je uspeo da se vrati u Siriju.

Dvojica Sirijaca sa kojima je služio su mrtvi, prema rečima njihovih porodica.

Azarnik nas „vidi kao brojke ili novac - ona nas ne doživljava kao ljude“, kaže on.

„Nećemo joj oprostiti za ono što nam je uradila.“

Dodatno izveštavanje: Olga Ivšina, Gehad Abas, Ali Ibrahim, Viktorija Arakeljan, i Rajan Maruf

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 01.13.2026)