Vučić razgovarao telefonom s Antoniom Koštom

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas telefonom sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, napisao je on na svom Instagram profilu.

Kako je naveo Vučić on je sa Koštom imao "dug i sadržajan razgovor" o nastavku evropskog puta Srbije.

"Dogovorili smo zajednički angažman o važnim pitanjima od interesa za Beograd i Brisel", napisao je Vučić.

Košta je na mreži Iks napisao da je imao "dobar telefonski razgovor" sa Vučićem i da su razgovarali o "stanju procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji".

"Razmotrili smo šta je urađeno u 2025. godini i naredne korake", napisao je Košta.

"Hoćemo da 2026. godina bude godina napretka za Srbiju", rekao je Košta.

(Beta, 13.01.2026)