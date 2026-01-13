Vučić u spotu podrške Orbanu sa liderima nemačke i francuske krajnje desnice

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se u kampanju premijera Mađarske Viktora Orbana za parlamentarne izbore učešćem u promotivnom spotu sa još deset političara, među kojima su premijeri nekoliko zemalja, ali i lideri nemačke i francuske krajnje desnice.

U spotu za izbore, koji su danas raspisani za 12. april, podršku Orbanu pružaju premijeri Italije, Češke i Izraela - Đorđa Meloni, Andrej Babiš i Benjamin Netanjahu, koji se najčešće označavaju kao desni populisti.

Među političarima su, međutim, i opozicioni lideri sa krajnje desnice u Nemačkoj, Francuskoj, Španiji i Austriji - kopredsednica Alternative za Nemačku (AfD) Alis Vajdel, liderka Nacionalnog okupljanja u parlamentu Francuske Marin Le Pen, i predsednici španske stranke Voks i Slobodarske partije Austrije, Santjago Abaskal Konde i Herbert Kikl.

U promotivnom spotu Orbanove partije Fides pojavljuju se i desničarski predsednik Argentine Havijer Milei, zamenik premijera Italije Mateo Salvini, koji je i lider nacionalističke stranke Liga, i bivši poljski premijer Mateuš Moravjecki, koji je sada predsednik panevropske Stranke evropskih konzervativaca i reformista.

Spot, koji je Orban objavio na Iksu, počinje govorom američkog glumca i komičara Roba Šnajdera, koji je na izborima u SAD 2024. prvo podržao Roberta Kenedija Juniora, sada ministra zdravlja, a zatim kandidata republikanaca Donalda Trampa.

Vučić u spotu kaže: "Nadam se da će naredni izbori mnogo značiti svima nama, što znači da ćemo svedočiti još jednoj pobedi Fidesa".

Predsednik Mađarske Tamaš Šujok objavio je danas da će parlamentarni izbori biti održani 12. aprila.

Prvi put od povratka na vlast 2010. godine, Orban se suočava sa snažnim protivnikom - Peterom Mađarom, čija je konzervativna Stranka poštovanja i slobode (TISZA) u prednosti nad Fidesom prema većini anketa.

Mađar, bivši dugogodišnji član Orbanovog Fidesa (2002-2024), obećava jačanje nezavisnosti pravosuđa, borbu protiv korupcije i pružanje biračima jasne alternative sadašnjoj vlasti.

(Beta, 13.01.2026)

Povezane vesti »

(VIDEO) Vučić se uključio u kampanju Viktora Orbana: U spotu sa liderima nemačke i francuske krajnje desnice

(VIDEO) Vučić se uključio u kampanju Viktora Orbana: U spotu sa liderima nemačke i francuske krajnje desnice

Nova pre 41 minuta
(VIDEO) Vučić u spotu podrške Orbanu sa liderima nemačke i francuske krajnje desnice

(VIDEO) Vučić u spotu podrške Orbanu sa liderima nemačke i francuske krajnje desnice

N1 Info pre 1 sat
Vučić u spotu podrške Orbanu sa liderima nemačke i francuske krajnje desnice (VIDEO)

Vučić u spotu podrške Orbanu sa liderima nemačke i francuske krajnje desnice (VIDEO)

Nedeljnik pre 1 sat
Vučić u spotu podrške Orbanu sa liderima nemačke i francuske krajnje desnice

Vučić u spotu podrške Orbanu sa liderima nemačke i francuske krajnje desnice

Radio sto plus pre 1 sat
Vučić u spotu podrške Orbanu sa liderima nemačke i francuske krajnje desnice

Vučić u spotu podrške Orbanu sa liderima nemačke i francuske krajnje desnice

Serbian News Media pre 1 sat
Poznat datum parlamentarnih izbora u Mađarskoj

Poznat datum parlamentarnih izbora u Mađarskoj

Danas pre 6 sati
Predsednik Mađarske raspisao parlamentarne izbore za 12. april

Predsednik Mađarske raspisao parlamentarne izbore za 12. april

Newsmax Balkans pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićIzraelParlamentarni izboriČeškaItalijaPredsednik SrbijeNemačkaIzboriMađarskaFrancuskaĐorđa Meloni

Balkan, najnovije vesti »

(VIDEO) Vučić se uključio u kampanju Viktora Orbana: U spotu sa liderima nemačke i francuske krajnje desnice

(VIDEO) Vučić se uključio u kampanju Viktora Orbana: U spotu sa liderima nemačke i francuske krajnje desnice

Nova pre 41 minuta
Naručili drogu iz Perua, stigla im poštom: Uhapšeni muškarac i žena u Zagrebu (foto)

Naručili drogu iz Perua, stigla im poštom: Uhapšeni muškarac i žena u Zagrebu (foto)

Kurir pre 32 minuta
Makedonku (14) majka prodala za brak: Viđena kako bosa i modra beži ulicom, mladoženja iz BiH uhapšen u Italiji

Makedonku (14) majka prodala za brak: Viđena kako bosa i modra beži ulicom, mladoženja iz BiH uhapšen u Italiji

Dnevnik pre 41 minuta
U Zvorniku ukinuta vanredna situacija

U Zvorniku ukinuta vanredna situacija

Telegraf pre 37 minuta
Makedonku (14) mama prodala za brak, videli je kako modra trči ulicom: Prošla pakao, mladoženja iz BiH uhapšen

Makedonku (14) mama prodala za brak, videli je kako modra trči ulicom: Prošla pakao, mladoženja iz BiH uhapšen

Telegraf pre 1 sat