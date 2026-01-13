Vučić u spotu podrške Orbanu sa liderima nemačke i francuske krajnje desnice

Beta pre 1 sat

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uključio se u kampanju premijera Mađarske Viktora Orbana za parlamentarne izbore učešćem u promotivnom spotu sa još deset političara, među kojima su premijeri nekoliko zemalja, ali i lideri nemačke i francuske krajnje desnice.

U spotu za izbore, koji su danas raspisani za 12. april, podršku Orbanu pružaju premijeri Italije, Češke i Izraela - Đorđa Meloni, Andrej Babiš i Benjamin Netanjahu, koji se najčešće označavaju kao desni populisti.

Među političarima su, međutim, i opozicioni lideri sa krajnje desnice u Nemačkoj, Francuskoj, Španiji i Austriji - kopredsednica Alternative za Nemačku (AfD) Alis Vajdel, liderka Nacionalnog okupljanja u parlamentu Francuske Marin Le Pen, i predsednici španske stranke Voks i Slobodarske partije Austrije, Santjago Abaskal Konde i Herbert Kikl.

U promotivnom spotu Orbanove partije Fides pojavljuju se i desničarski predsednik Argentine Havijer Milei, zamenik premijera Italije Mateo Salvini, koji je i lider nacionalističke stranke Liga, i bivši poljski premijer Mateuš Moravjecki, koji je sada predsednik panevropske Stranke evropskih konzervativaca i reformista.

Spot, koji je Orban objavio na Iksu, počinje govorom američkog glumca i komičara Roba Šnajdera, koji je na izborima u SAD 2024. prvo podržao Roberta Kenedija Juniora, sada ministra zdravlja, a zatim kandidata republikanaca Donalda Trampa.

Vučić u spotu kaže: "Nadam se da će naredni izbori mnogo značiti svima nama, što znači da ćemo svedočiti još jednoj pobedi Fidesa".

Predsednik Mađarske Tamaš Šujok objavio je danas da će parlamentarni izbori biti održani 12. aprila.

Prvi put od povratka na vlast 2010. godine, Orban se suočava sa snažnim protivnikom - Peterom Mađarom, čija je konzervativna Stranka poštovanja i slobode (TISZA) u prednosti nad Fidesom prema većini anketa.

Mađar, bivši dugogodišnji član Orbanovog Fidesa (2002-2024), obećava jačanje nezavisnosti pravosuđa, borbu protiv korupcije i pružanje biračima jasne alternative sadašnjoj vlasti.

(Beta, 13.01.2026)