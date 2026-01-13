(Foto, video) Težak lančani sudar kod "Laste" Jedna osoba ispala iz vozila, automobili smrskani: Na licu mesta policija i Hitna pomoć

Večeras se dogodila teška saobraćajna nesreća kod 'Laste' u smeru ka Beogradu U udesu je učestvovalo nekoliko vozila sa značajnom materijalnom štetom Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras kod "Laste" u smeru ka Beogradu. U udesu je učestvovalo više vozila. Prema rečima očevidaca, jedna osoba je navodno ispala iz vozila, a automobili su smrskani. Na terenu su dve ekipe Hitne pomoći i više patrola policije. Kako saznajemo, povređeno je 6 osoba među kojima je