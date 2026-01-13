Tresla se Italija: Zabeležena dva jaka zemljotresa za 2 minuta na različitim lokacijama

Blic pre 9 minuta
Tresla se Italija: Zabeležena dva jaka zemljotresa za 2 minuta na različitim lokacijama
Prvi zemljotres zabeležen je u Romanji, a drugi nedaleko od Faence Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti Dva zemljotresa jačine 4,3 i 4,1 stepeni Rihterove skale pogodila su jutros oblast Ravene. Prvi potres magnitude 4,3 zabeležen je u 9.27 časova u Romanji, na dubini od 23 kilometra, prenela je Ansa. Drugi potres, magnitude 4,1, registrovan je dva minuta kasnije, sa epicentrom osam kilometara od Faence, takođe u pokrajini Ravena. Za sada nema izveštaja o
