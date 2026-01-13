Evrovizija 2026: Poznato u kom polufinalu nastupa Srbija

Danas pre 57 minuta  |  Danas Online
Večeras u Beču održan je žreb za Evroviziju, gde je odlučeno koje zemlje će predstaviti svoje pesme u prvom polufinalu, a koje u drugom.

Predstavnik Srbije nastupiće u prvom polufinalu, 12. maja, zajedno sa muzičkim izvođačima iz još četrnaest zemalja. navodi se na sajtu Evropske radiodifuzne unije. Tačan raspored nastupa još uvek nije objavljen. Kao i ranijih godina, zemlja domaćina, u ovom slučaju Austrija, ima ozbezbeđen nastup u finalu takmičenja, kao i predstavnici Francuske, Nemačke, Italije i Velike Britanije. Finale je na programu 16. maja. Zbog učešća Izraela na Evroviziji, manifestaciju
