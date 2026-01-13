Košarkaši Zvezde pobedili Bosnu u ABA ligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su na domaćem terenu ekipu Bosne rezultatom 97:92 (31:20, 19:17, 26:26, 21:29) u utakmici 14. kola ABA lige.

Zvezda je vodila tokom čitave utakmice, imala je i 18 poena prednosti, a Bosna je trojkom Majkla Janga uspela da se primakne na tri razlike u samoj završnici. Nikola Kalinić je zatim na drugoj strani pogodio oba slobodna bacanja i obezbedio pobedu. Zvezdu su predvodili Kodi Miler-Mekintajer sa 20 poena i pet asistencija i Džordan Nvora sa 19 poena i četiri skoka. Semi Odželej dodao je 11 poena, Donatas Motiejunas 10 poena i pet skokova, a sa 10 poena utakmicu je