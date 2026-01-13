Obradović: Počeli smo dobro, ne smemo da dozvolimo oscilacije

Politika pre 4 sati
Obradović: Počeli smo dobro, ne smemo da dozvolimo oscilacije

„Kada analiziraš utakmicu, analiziraš ono što hoćeš da radiš, analiziraš greške ” –rekao je Saša Obradović

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je večeras posle pobede protiv Bosne da su „crveno-beli” dobro započeli utakmicu, ali da ne smeju da dozvole da im se dešavaju oscilacije tokom meča. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu ekipu Bosne rezultatom 97:92 u meču 14. kola grupe B ABA lige. „Počeli smo vrlo dobro utakmicu i agresivno smo igrali u prvom poluvremenu. Ne smemo da dozvolimo tolike oscilacije koje se dešavaju iz utakmice u
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Košarkaši Zvezde pobedili Bosnu u ABA ligi

Košarkaši Zvezde pobedili Bosnu u ABA ligi

Danas pre 6 sati
Košarkaši Borca izgubili od Dubaija i pretrpeli treći uzastopni poraz u ABA ligi

Košarkaši Borca izgubili od Dubaija i pretrpeli treći uzastopni poraz u ABA ligi

Danas pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaBosnaABA ligaSaša Obradović

Sport, najnovije vesti »

Samed Baždar na pragu transfera: Dete Partizana pred selidbom!

Samed Baždar na pragu transfera: Dete Partizana pred selidbom!

Kurir pre 1 sat
Brazilski veteran se vratio, Paulista novi igrač Korintijansa!

Brazilski veteran se vratio, Paulista novi igrač Korintijansa!

Telegraf pre 57 minuta
Pobeda vaterpolista Srbije nad Španijom posle velike drame

Pobeda vaterpolista Srbije nad Španijom posle velike drame

Danas pre 4 sati
Hrvatski mediji: Neočekivan trenutak nakon intoniranja himne u Beogradu

Hrvatski mediji: Neočekivan trenutak nakon intoniranja himne u Beogradu

Danas pre 4 sati
Obradović: Počeli smo dobro, ne smemo da dozvolimo oscilacije

Obradović: Počeli smo dobro, ne smemo da dozvolimo oscilacije

Politika pre 4 sati