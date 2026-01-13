Obradović: Počeli smo dobro, ne smemo da dozvolimo oscilacije

„Kada analiziraš utakmicu, analiziraš ono što hoćeš da radiš, analiziraš greške ” –rekao je Saša Obradović

Trener košarkaša Crvene zvezde Saša Obradović izjavio je večeras posle pobede protiv Bosne da su „crveno-beli” dobro započeli utakmicu, ali da ne smeju da dozvole da im se dešavaju oscilacije tokom meča. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u Beogradu ekipu Bosne rezultatom 97:92 u meču 14. kola grupe B ABA lige. „Počeli smo vrlo dobro utakmicu i agresivno smo igrali u prvom poluvremenu. Ne smemo da dozvolimo tolike oscilacije koje se dešavaju iz utakmice u