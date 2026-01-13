Predsednik Srbije čestitao praznik Srpska trobojka leprša na jednoj od najvećih svetskih građevina! Vučić: Slavlje delimo sa prijateljima

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić čestitao je svom narodu Srpsku Novu godinu.

"Svako slavlje je lepše kada se podeli sa prijateljima, pa je tako i ova proslava Srpske Nove godine posebna. Zahvalan sam UAE na tome što su nam na najlepšim način čestitali praznik. Iako sam daleko od naše Srbije, srce mi je večeras puno dok gledam najlepšu trobojku na svetu. Hvala vam još jednom, dragi prijatelji! Srećna Srpska nova godina! Živela Srbija!", poručio je Vučić putem Instagrama. Podsetimo,