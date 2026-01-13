Naftni bum u Venecueli skupo bi koštao i ljude i prirodu

Venecuela poseduje najveće svetske rezerve nafte, a Tramp se zalaže za povećanje proizvodnje. Ali primeri iz drugih zemalja pokazuju da bi nekakav novi naftni bum mogao skupo da košta i životnu sredinu i stanovništvo.

Venecuela poseduje najveće rezerve nafte na svetu, ali tamošnja naftna industrija već godinama je u padu, a pod vođstvom Nikolasa Madura proizvodnja je naglo pala. Veliki nacionalni dug, loša infrastruktura i korupcija znače da bi bila potrebna ogromna ulaganja i novo zakonodavstvo kako bi se oživeo tok petrodolara u Venecueli. Stručnjaci kažu da bi to moglo da potraje godinama. ‚A nekakav ponovni naftni bum mogao bi da ima visoku cenu za lokalno stanovništvo. Jer,