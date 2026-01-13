AMSS: Danas se povremeno očekuje pojačan saobraćaj ka planinama, putevi prohodni

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Stiže nam Nova godina po julijanskom kalendaru, a u toku je i školski raspust, pa se danas povremeno očekuje pojačan saobraćaj ka planinama, navodi se u saopštenju AMSS.

Prethodnih dana sneg je pao na Tari, Kopaoniku, Divčibarama, Zlataru, Zlatiboru i Goču, što je poboljšalo uslove na ski-stazama i zbog toga je pojačan saobraćaj ka zimskim centrima, ali zahvaljujući neprekidnim intervencijama putara, putevi su uglavnom dobro prohodni. Na naplatnim stanicama na auto-putevima u Republici Srbiji nema zadržavanja vozila. Prema poslednjim informacijama Uprave granične Policije Republike Srbije nema zadržavanja vozila na putničkim
