Inspektor Radulović o vremenskim nepogodama: "Donosimo hranu, vodu, drva, građani nas vole i poštuju"

Vatrogasno-spasilačke jedinice u Srbiji stalno su na terenu, reagujući na vremenske nepogode i tehničke intervencije, dok istovremeno traje prijem i obuka novih članova. Inspektor u Sektoru za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova Đorđe Radulović ističe da je situacija stabilna.

Prema Radulovićevim informacijama, trenutno je situacija u Srbiji stabilna, a temperature polako ulaze u plus što pogoduje otapanju snega. Padavine se takođe normalizuju, dodao je. Naveo da je vanredna situacija trenutno proglašena u osam opština, dok je u Prijepolju ukinuta. Radulović je napomenuo i da su od početka godine vatrogasno-spasilačke ekipe imale 131 intervenciju zbog vremenskih nepogoda. "Kada nas vide, stvarno se obraduju. Znaju da nisu sami. Donosimo