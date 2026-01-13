Sahranjen Ljuba Ninković: Glumac iz „Otvorenih vrata“ koji se zamonašio držao opelo (FOTO)

Ljubomir Ljuba Ninković danas je sahranjen na Novom bežanijskom groblju u prisustvu porodice, prijatelja i kolega.

Veliki broj ljudi ispratio je poznatog muzičara na večni počinak. Među prvima je pristigao njegov brat, glumac Slobodan Boda Ninković koji je sa porodicom primao saučešća u kapeli. Nakon njega, došli su i muzičari Dejan Cukić, Bilja Krstić, Milan Đurđević, kao i glumci Miodrag Miki Krstović, Irfan Mensur, Vladan Dujović i drugi. Nekadašnji glumac Rastko Lupović, koga publika najbolje pamti kao Milančeta u seriji „Otvorena vrata“ držao je opelo koje je počelo oko 11