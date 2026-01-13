Prostori za eksperimentisanje

Beogradska scena, iako manja, impresivna je po svojoj fluidnosti i demokratiji, iako finansijski nesigurna. Mnogi ruski umetnici prolaze kroz Beograd na putu ka većim evropskim centrima, ali ovde su ostali preduzetnici, kolekcionari i ljubitelji umetnosti koji grad doživljavaju kao mesto susreta i razmene

Kada je prvi talas Rusa stigao u Srbiju 2022. godine, mnogi su ih doživeli kao tihe, distancirane i rezervisane. Iznenada se formirala supkultura u glavnom gradu, koja nije prošla nezapaženo. Stereotipi su se brzo formirali: kreću se samo po svojim kafićima, žive u paralelnom svetu i naizgled deluju poprilično nezainteresovano za lokalno stanovništvo i ritam grada. Kako se prašina prve migracije slegla, pojavila se složenija priča, manje o političkoj situaciji,