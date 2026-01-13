Barcokas: Nikome nije jasno kako je Partizan poslednji na tabeli

Trener košarkaša Olimpijakosa Jorgos Barcokas izjavio je pred utakmicu 22. kola Evrolige da Partizan ima dobar tim čiji kvalitet ne pokazuje stanje na tabeli.

Košarkaši Olimpijakosa gostovaće u sredu od 19.30 časova Partizanu u dvorani „Aleksandar Nikolić“ u Beogradu. "Ako pogledate sastav i kvalitet igrača Partizana, sigurno se pitate kako je moguće da su poslednji na tabeli. Oni su tim koji pokazuje da nije čvrst, kada se razvije situacija koja im ne odgovara. Imaju talenat, dobrog trenera. Utakmice u Beogradu su uvek posebne za Olimpijakos, ne očekujemo ništa drugačije, osim teške utakmice“, rekao je Barcokas, a