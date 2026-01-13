Barcokas: Nikome nije jasno kako je Partizan poslednji na tabeli

RTS pre 49 minuta
Barcokas: Nikome nije jasno kako je Partizan poslednji na tabeli

Trener košarkaša Olimpijakosa Jorgos Barcokas izjavio je pred utakmicu 22. kola Evrolige da Partizan ima dobar tim čiji kvalitet ne pokazuje stanje na tabeli.

Košarkaši Olimpijakosa gostovaće u sredu od 19.30 časova Partizanu u dvorani „Aleksandar Nikolić“ u Beogradu. "Ako pogledate sastav i kvalitet igrača Partizana, sigurno se pitate kako je moguće da su poslednji na tabeli. Oni su tim koji pokazuje da nije čvrst, kada se razvije situacija koja im ne odgovara. Imaju talenat, dobrog trenera. Utakmice u Beogradu su uvek posebne za Olimpijakos, ne očekujemo ništa drugačije, osim teške utakmice“, rekao je Barcokas, a
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Mića Berić o agoniji Partizana, ne veruje u pun Pionir: „Otaljavanje posla u Evroligi, samo jedan igrač…“ VIDEO

Mića Berić o agoniji Partizana, ne veruje u pun Pionir: „Otaljavanje posla u Evroligi, samo jedan igrač…“ VIDEO

Nova pre 14 minuta
Evroliga odredila sudijsku trojku! Evo ko će deliti pravdu na utakmici Partizana i Olimpijakosa!

Evroliga odredila sudijsku trojku! Evo ko će deliti pravdu na utakmici Partizana i Olimpijakosa!

Kurir pre 4 minuta
Barcokasu nije jasno: "Kako je Partizan poslednji u Evroligi?"

Barcokasu nije jasno: "Kako je Partizan poslednji u Evroligi?"

Sportske.net pre 9 minuta
Trener crveno-belih iz Pireja pred meč sa Partizanom u čudu: "Kako je moguće da su poslednji na tabeli"

Trener crveno-belih iz Pireja pred meč sa Partizanom u čudu: "Kako je moguće da su poslednji na tabeli"

Telegraf pre 9 minuta
Nejasno mu kako je Partizan poslednji sa takvim sastavom: Trener Olimpijakosa oprezan pred duel sa crno-belima!

Nejasno mu kako je Partizan poslednji sa takvim sastavom: Trener Olimpijakosa oprezan pred duel sa crno-belima!

Hot sport pre 54 minuta
Voli buku: NBA legenda ishvalila atmosferu na Partizanovim utakmicama!

Voli buku: NBA legenda ishvalila atmosferu na Partizanovim utakmicama!

Hot sport pre 34 minuta
Barcokas: Partizan ima dobar tim, nikome nije jasno kako su poslednji na tabeli

Barcokas: Partizan ima dobar tim, nikome nije jasno kako su poslednji na tabeli

RTV pre 29 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaPartizanEvroligaOlimpijakos

Sport, najnovije vesti »

Sertač Šanli više nije košarkaš Dubaija

Sertač Šanli više nije košarkaš Dubaija

Danas pre 54 minuta
Žoao Kanselo na pozajmici u Barseloni

Žoao Kanselo na pozajmici u Barseloni

Danas pre 19 minuta
Ovako su hrvatski vaterpolisti dočekani u Beogradu! Snimak iz srpske prestonice obišao ceo svet! Gledate li ovo? (video)

Ovako su hrvatski vaterpolisti dočekani u Beogradu! Snimak iz srpske prestonice obišao ceo svet! Gledate li ovo? (video)

Kurir pre 9 minuta
Barselona nadmašila Inter: Kraj zimske transfer sage, Katalonci dobili veliko pojačanje!

Barselona nadmašila Inter: Kraj zimske transfer sage, Katalonci dobili veliko pojačanje!

Hot sport pre 14 minuta
(VIDEO) Welcome back to Barça, João: Vratio se Kanselo

(VIDEO) Welcome back to Barça, João: Vratio se Kanselo

Sport klub pre 14 minuta