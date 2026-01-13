"Pogledajte Partizan na dnu i pitate se da li je moguće": Trener Olimpijakosa o najvećem problemu crno-belih

Košarkaši Olimpijakosa doputovali su u Beograd na utakmicu protiv Partizana u Evroligi (sreda, 19.30, hala "Aleksandar Nikolić").

Trener grčkog velikana Jorgos Barcokas nije sa sobom poveo doskorašnjeg centra crno-belih Tajrika Džounsa zbog ranijeg dogovora dva kluba, a u njegov tim se vratio Frenk Nilikina, prošlosezonski plejmejker Partizana. U najavi meča, Barcokas je govorio o snazi sastava, ali i njegovim problemima u igri. "To je ekipa koja pokazuje da nije kompaktna kada se stvori situacija koja joj ne prija. Tada popuštaju. Ipak, imaju talenat, dobrog trenera i utakmice u Beogradu su