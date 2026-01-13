Dušan Mandić suspendovan na dve utakmice neigranja

Srpski vaterpolista Dušan Mandić suspendovan je na dve utakmice zbog isključenja na utakmici protiv Španije na Evropskom prvenstvu u Beogradu, preneo je specijalizovani portal "Total vaterpolo", a potvrdila Evropska federacija za vodene sportove.

Mandić je u četvrtoj četvrtini pri vođstvu Srbije od 10:8 laktom udario španskog vaterpolistu Alvara Granadosa zbog čega je dobio crveni karton. Srbija je zbog tzv. "brutalitija" četiri minuta igrala sa vaterpolistom manje, a Disciplinska komisija EP je odlučila da Mandića suspenduje na dva meča. Vaterpolisti Srbije su u ponedeljak savladali Španiju rezultatom 12:11 u utakmici drugog kola grupe C na kontinentalnom šampionatu u Beogradu. Mandić će zbog suspenzije da