RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Martinović: Naša želja je osvajanje Evropskog prvenstva

BEOGRAD - Vaterpolista Srbije Vasilije Martinović rekao je posle pobede nad Španijom, a pred meč protiv Izraela, da je želja svih u reprezentaciji da osvoje Evropsko prvenstvo.

"Osvajanje Evropskog prvenstva, to nam je timska želja", rekao je danas Martinović. Pred sutrašnji meč protiv Izraela (20 i 30) vaterpolista Novog Beograda se još jednom osvrnuo na veliku pobedu protiv Španije (12:11). "Jako bitna utakmica za samopouzdanje i nastavak turnira, kao i za pripremu ostalih mečeva. Najvažnije je da nismo pali posle isključenja Dušana Mandića, publika se podigla i dala nam energiju da pobedimo", dodao je Martinović. Posebno je istakao
