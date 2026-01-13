Srednji kurs dinara za evro 117,3222 dinara

RTV pre 49 minuta  |  Tanjug
Srednji kurs dinara za evro 117,3222 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,3222 dinara, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, dok će na godišnjem nivou biti niži za 0,2 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je viši za 0,1 odsto i iznosi 100,4729 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,5 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou jači za 14,0 odsto, a od početka godine slabiji za 0,6 odsto.
Ključne reči

NBSNarodna BankaNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

