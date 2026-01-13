Puna mreža Italije, ali... "Azuri" nisu potonuli na Evropskom prvenstvu u vaterpolu "Beograd 2026"

Večernje novosti pre 2 sata
Puna mreža Italije, ali... "Azuri" nisu potonuli na Evropskom prvenstvu u vaterpolu "Beograd 2026"

Vaterpolo reprezentacija Italije pobedila je danas selekciju Slovačke rezultatom 17:12 (5:2, 3:3, 5:4, 4:3) u meču drugog kola grupe D Evropskog prvenstva u Beogradu.

Foto: Profimedia UNIQA osiguranje ponosno nosi titulu zvaničnog osiguranja Evropskog prvenstva (EP) u vaterpolu za muškarce, koje u Beograd dovodi najbolje selekcije kontinenta. Kao osiguravajuća kompanija, UNIQA se brine o sigurnosti učesnika takmičenja, posetilaca i osoba angažovanih u organizaciji događaja, kao i Beogradske arene, u kojoj se ovo prestižno takmičenje održava. Italija ima šest bodova u grupi D, Rumunija tri, dok su Turska i Slovačka bez bodova. U
