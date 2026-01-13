Ne zanima me kako je Nolan obukao Meta Dejmona

Suština Odiseja nipošto ne može biti u istorijskoj preciznosti efemernih stvari. Radi se o jednoj od najpoznatijih i najvažnijih priča naše civilizacije. Homer je u svom epu izveo nekoliko "trikova" koje i dalje smatramo savremenim

Uprkos tome što nam je 2025. godina donijela mnoge filmske naslove vrijedne pažnje, što smo na velikim ekranima svjedočili nekim velikim ostvarenjima, treba priznati da su nam falili blokbasteri. Četiri filma koja su bili najbliža tome, treći dio Avatara, nova verzija Supermena i Fantastične četvorke, te Miki 17, prosto nisu bili “to”. Nisu nas oduševili, nisu ostavili ni kultni ni kulturološki pečat, već su učinili da ova godina bude zaboravljena u pogledu takvih,