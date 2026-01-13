Ne zanima me kako je Nolan obukao Meta Dejmona

Velike priče pre 22 minuta  |  Piše Stefan Đukić
Ne zanima me kako je Nolan obukao Meta Dejmona

Suština Odiseja nipošto ne može biti u istorijskoj preciznosti efemernih stvari. Radi se o jednoj od najpoznatijih i najvažnijih priča naše civilizacije. Homer je u svom epu izveo nekoliko "trikova" koje i dalje smatramo savremenim

Uprkos tome što nam je 2025. godina donijela mnoge filmske naslove vrijedne pažnje, što smo na velikim ekranima svjedočili nekim velikim ostvarenjima, treba priznati da su nam falili blokbasteri. Četiri filma koja su bili najbliža tome, treći dio Avatara, nova verzija Supermena i Fantastične četvorke, te Miki 17, prosto nisu bili “to”. Nisu nas oduševili, nisu ostavili ni kultni ni kulturološki pečat, već su učinili da ova godina bude zaboravljena u pogledu takvih,
Otvori na velikeprice.com

Velike priče »

Riječki nadbiskup koji mnogo nervira nacionaliste (i napada “ušato U”)

Riječki nadbiskup koji mnogo nervira nacionaliste (i napada “ušato U”)

Velike priče pre 22 minuta
Tri američka cilja u Venecueli

Tri američka cilja u Venecueli

Velike priče pre 10 sati
A onda su se Barsa i Real napili vode

A onda su se Barsa i Real napili vode

Velike priče pre 16 sati
Ozbiljna karikatura ozbiljnog filma

Ozbiljna karikatura ozbiljnog filma

Velike priče pre 20 sati
Izgleda da Orbanova vlast više nije nedodirljiva

Izgleda da Orbanova vlast više nije nedodirljiva

Velike priče pre 22 sata
Velike priče »

Kultura, najnovije vesti »

Ne zanima me kako je Nolan obukao Meta Dejmona

Ne zanima me kako je Nolan obukao Meta Dejmona

Velike priče pre 22 minuta
Poznato kojih šest romana su u najužem izboru za NIN-ovu nagradu

Poznato kojih šest romana su u najužem izboru za NIN-ovu nagradu

Danas pre 4 sati
Udarac kišobranom bio je kap u čaši koja je prelivala godinama

Udarac kišobranom bio je kap u čaši koja je prelivala godinama

Radar pre 5 sati
Prostori za eksperimentisanje

Prostori za eksperimentisanje

Radar pre 5 sati
"Stajling koji liči na kartonsku kutiju": Emu Stoun blate zbog originalnog stila, a sumnjaju i da je radila fejslifting

"Stajling koji liči na kartonsku kutiju": Emu Stoun blate zbog originalnog stila, a sumnjaju i da je radila fejslifting

Kurir pre 5 sati