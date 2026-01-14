Aleksić (NPS): Izmene zakona vode privatizaciji pravosuđa i odustajanju od evropskog puta

Beta pre 8 minuta

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je da predložene izmene pravosudnih zakona vode "devastaciji, privatizaciji i politizaciji pravosuđa" i odustajanju od evropskog puta" Srbije.

Aleksić je na sednici Skupštine Srbije rekao da se u dnevnom redu zasedanja koje je danas počelo "vidi šizofrena politika režima".

"Predložili ste zakon koji ste obećali Evropskoj uniji koju nazivate mrziteljima Srbije i bežite od njih a s druge strane, predlažete zakone iz oblasti pravosuđa koji su devastacija, privatizacija i politizacija pravosuđa i potpuno gaženje sudske vlasti. Menjate zakone usvojene 2021. i 2022. godine, koje je podržala Venecijanska komisija. Dobili ste 350 miliona evra za reformu pravosuđa od EU a sad bežite od njih jer bežite od odgovornosti", rekao je Aleksić.

Ocenio je da vlastima "nije smetalo što je tužilaštvo bilo kliničko mrtvo a Zagorka Dolovac u zimskom snu do pre godinu dana".

"Setili ste se posle 14 godina vlast da je tužilaštvo oteto. Pa vi ste Ustav menjali i govorili da ste reformisali pravosuđe. Nije vam smetalo što je tužilaštvo bilo kliničko mrtvo a Zagorka Dolovac bila u zimskom snu do pre godinu dana. Tad vam je bila dobra jer nije reagovala na prijave protiv funkcionera vlasti", kazao je Aleksić.

On je dodao da je namera vlasti da stavi tužilaštvo pod kontrolu "da bi se spasili (Nikola) Selaković, (Goran) Vesić, (Siniša) Mali".

"Vi se igrate državom, uzurpirali ste je i ponašate se kao da je ona vaše vlasništvo. Menjate zakone da biste mogli da produžavate mandate svojim lojalnim predsednicima, stavljate pod kontrolu Tužilaštvo za visokotehnološki kriminal, ukidate komisiju Visokog saveta tužilaštva da biste sami sebe spsavali odgovornost i sankcija koje će uslediti kad-tad", naveo je predsednik NPS.

Na Aleksićeve navode odgovorio je poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić koji je rekao da su predloženi zakoni usklađeni s Ustavom u kontekstu "nezavisnijeg sudstva" i "samostalnijeg tužilaštva".

"Vi iz bivšeg režima niste navikli na vladavinu prava. Niste napadali Zagorku Dolovac, niste napadali Mladena Nenadića jer vam odgovaraju. Ko radi protiv države Srbije, protiv Ustava, ko montira procese i hapsi nevinog Gorana Vesića, nevinog Tomislava Momirovića, hoće da hapsi nevinog Nikolu Selakovića, vi odmah tražite podršku među vašima u tužilaštvu", kazao je Mrdić.

(Beta, 14.01.2026)