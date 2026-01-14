Ministar kulture Selaković očekuje kažnjavanje onih koji su u Čačku grudvama gađali Anu Bekutu

Beta pre 53 minuta

Ministar kulture Nikola Selaković izjavio je danas da očekuje da svi koji su pevačicu Anu Bekutu gađali grudvama na koncertu u Čačku, kao i oni koji "javno podržavaju i opravdavaju nasilje", biti izvedeni pred lice pravde i sankcionisani u skladu sa zakonom.

Grupa Čačana protestovala je sinoć u tom gradu, jer je za koncert Bekute prema njihovim tvrdnjama izdvojeno 40.000 evra, zbog čega su u znak protesta grudvama gađali pevačicu na bini na gradskom trgu.

Selaković je u saopštenju naveo da Srbija ne sme i "neće dozvoliti da nasilje postane politički alat".

"Duboko me uznemirio sinoćni događaj u Čačku. Napad na Anu Bekutu tokom njenog nastupa povodom dočeka Srpske nove godine, još jednom je nedvosmisleno pokazao da su mržnja, dehumanizacija neistomišljenika i nasilje jedini stvarni politički program opozicije, blokadera, njihovih inostranih sponzora i sledbenika", naveo je Selaković.

Prema njegovim rečima, u demokratskom društvu svako ima pravo na svoje mišljenje, politički stav ili ukus, ali "niko nema pravo da zbog toga drugog čoveka izlaže verbalnom ponižavanju, pretnjama ili fizičkom nasilju".

"Svako ko misli drugačije ne sme i ne može biti meta napada, a posebno ne na javnoj sceni. Dodatno uznemirava činjenica da smo, pored samog napada, svedoci i odbrane i opravdavanja tog sramotnog čina, u kojem se otvoreno i bez ikakvog stida nasilje nad ženom predstavlja kao prihvatljivo, pa čak i poželjno ponašanje. To je opasna poruka za celo društvo", ocenio je Selaković.

Ocenio je da takvo ponašanje "pokazuje da je mržnja dovedena do tačke koja prevazilazi sve granice zdravog razuma i civilizovanog društva", navodeći da je Srbija zemlja mira, stabilnosti i poštovanja, u kojoj nema mesta bilo kakvom nasilju, "a posebno ne nasilju nad ženama, umetnicima i slobodnim ljudima".

"Podrška za Anu, hrabru ženu, umetnika karijere duge četiri decenije, koja se nije povukla pred nasilnicima i bezumljem", naveo je ministar kulture.

(Beta, 14.01.2026)

