Skupština počela raspravu o Mrdićevim zakonima, on kaže da su u korist države i građana

Poslanici Skupštine Srbije danas su počeli vanrednu sednicu na kojoj će obaviti jeditvenu raspravu o svim tačkama dnevnog reda, među kojima su i izmene pet pravosudnih zakona koje je predložila vlast.

Te zakonske izmene predložio je poslanik Srpske napredne stranke (SNS) Uglješa Mrdić, koji je kazao da je usvajanje tih predloga prvi korak ka vraćanju otetog sudstsva i tužilaštva, zašta je optužio strane centre moći bez preciziranja na koga misli.

Prema njegovim rečima, Srbiji i svim građanima su potrebne sudije i tužioci lojalni državi.

"Svaki deo pravnog sistema treba da bude u službi države Srbije i njenih građana", kazao je Mrdić.

On je predstaviuo osnovne odredbe pet izmena zakona tvrdeću da će doprineti i efikasnijem radu i sudova i tužilaštava.

Kazao je da će doprineti da se i deo otuđenih sudija i tužioca koji su, kako je kazao, pod uticajem i domaćih centara moći, vrate da rade po zakonu i u skladu s Ustavom.

Mrdić ni u slučaju pominjanja "domaćih centara moći" nije precizirao na koga misli iako je na početku svog obraćanja pomenuo uobičajnu tvrdnju vlasti o obojenoj revoluciji u Srbiji.

Tokom obraćanja poslanika SNS-a, iz opozicionih klupa se čuo smeh i dobacivanje, a reagovala je i predsednica parlamenta Ana Brnabić.

Ona je kazala da poslanici koji zbog proslave "srpske Nove godine" ne mogu da zadrže koncetraciju treba da izađu iz sale i da se umiju.

Predlozi Mrdića izazvali su niz kritika u javnosti, jer se njima menjaju nadležnosti sudova i tužilaštava.

To su predlog Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, izmene Zakona o Visokom savetu tužilaštva, izmene i dopune Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, izmene i dopune Zakona o javnom tužilaštvu, kao i o sudijama.

Uz to će poslanici razmotriti listu kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska.

Na dnevnom redu su i Zakon o državnim službenicima, sporazum o ekonomskoj saradnji sa Uzbekistanom, a s Mađarskom o kontroli granica.

Pred poslanicima su i odluka o utvrđivanju Krunidbenih insignija kralja Petra Prvog Karađorđevića za kulturno dobro, kao i Pohvale monahinje Jefimije – Pokrova za mošti kneza Lazara, skulpture "Danubius" i Votivnih kolica za kulturno dobro od izuzetnog značaja.

Ministar kulture Nikola Selaković je, obrazlažući te predloge i govoreći o svakom ponaosob, kazao da usvajanje tih odluka ima istorijski značaj za Srbiju.

"Donošenjemm ovih odluka država preuzima najveću brigu za ta kultura dobra od izuzetnog nacionalnog znčaja za Srbiju, ali i medjunarodnu kulturnu baštinu", kazao je Selaković.

(Beta, 14.01.2026)