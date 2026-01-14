Podignuta krivična prijava protiv Snežane Đurišić - Skandal nakon što je u Zagrebu otpevala "Vidovdan" - Oglasila se i pevačica

Podignuta krivična prijava protiv Snežane Đurišić - Skandal nakon što je u Zagrebu otpevala "Vidovdan" - Oglasila se i pevačica…

Manifestaciju 'Srpsko veče' tradicionalno organizuje SNV uz delimično finansiranje državnim sredstvima Nikola Kajkić podneo je krivičnu prijavu zbog sadržaja događaja Snežana Đurišić održala je koncert u Zagrebu, a njen nastup je bio deo manifestacije "Srpsko veče".

Ona je tada izvela pesme "Odakle si sele" i "Vidovdan", a sada se tim povodom našla u krivičnoj prijavi. Naime, većnik Vukovarsko-sremske županije Nikola Kajkić podneo je Opštinskom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv Srpskog narodnog veća (SNV). - Tokom te večeri izvođači iz Srbije i muzičari iz Srbije izvodili su razne pesme koje imaju elemente i obeležja prekršaja i krivičnog dela u delu podsticanja na mržnju i podelu po nacionalnoj i verskoj osnovi -
