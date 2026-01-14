"Teram Nikoliju i Relju da sa decom odu iz Srbije", Vesna Zmijanac o porodici, zdravstvenom stanju i vezi Mine i Kaspera: "Ona je malo veći mangup" (video)

Blic pre 15 minuta
"Teram Nikoliju i Relju da sa decom odu iz Srbije", Vesna Zmijanac o porodici, zdravstvenom stanju i vezi Mine i Kaspera: "Ona…

Dotakla se glasina o estetskim zahvatima koleginice Vere Matović, ističući da ne veruje u te priče.

Razgovarala je o sreći koleginice Mine Kostić, izražavajući nadu da će pronaći dugoročno zadovoljstvo u svojoj vezi. Vesna Zmijanac večeras, za doček pravoslavne Nove godine, peva u Beogradu. Ona se pred nastup dotakla ćerke Nikolije Jovanović i njenog nevenčanog supruga Relje Popovića, priča koje ih prate, te veze koleginice Mine Kostić i Maneta Ćuruvije Kaspera, o kojoj se naširoko govori. - Relja varao Nikoliju? Ma, nema od toga ništa. On voli ženu i decu više
Otvori na blic.rs

Pročitajte još

Raskopčala farmerke i izbacila zadnjicu: Stanija skinula brushalter i ovako čestita praznik: "Srećna Srpska Nova godina" (foto)…

Raskopčala farmerke i izbacila zadnjicu: Stanija skinula brushalter i ovako čestita praznik: "Srećna Srpska Nova godina" (foto)

Blic pre 4 minuta
"Vreme je da zapalim bivše i da izgore" Pevačica se razvela posle dve nedelje, sad šokirala potezom na dočeku: "Ko će mene da…

"Vreme je da zapalim bivše i da izgore" Pevačica se razvela posle dve nedelje, sad šokirala potezom na dočeku: "Ko će mene da trpi?" (video)

Blic pre 59 minuta
Godinama išla na hemoterapije, a nije bila bolesna - bolnica sada mora da joj plati skoro 500.000 evra

Godinama išla na hemoterapije, a nije bila bolesna - bolnica sada mora da joj plati skoro 500.000 evra

Blic pre 2 sata
"Vreme je da zapalim bivše i da izgore" Tea Bilanović šokirala potezom koji praktikuje: Ispisala imena bivših pa upalila vatru…

"Vreme je da zapalim bivše i da izgore" Tea Bilanović šokirala potezom koji praktikuje: Ispisala imena bivših pa upalila vatru

Kurir pre 45 minuta
Poznato kakvo vreme će biti za doček srpske Nove godine: Evo šta nas očekuje ove noći i do kraja nedelje

Poznato kakvo vreme će biti za doček srpske Nove godine: Evo šta nas očekuje ove noći i do kraja nedelje

Mondo pre 1 sat
"Prelazim na žene": Barbara Bobak bombastično obeležila početak godine (foto)

"Prelazim na žene": Barbara Bobak bombastično obeležila početak godine (foto)

Večernje novosti pre 4 sati
Kad padne mrak, meštani se panično zatvaraju u kuće: "Bande stalno dolaze, tako ih zovemo"

Kad padne mrak, meštani se panično zatvaraju u kuće: "Bande stalno dolaze, tako ih zovemo"

Blic pre 5 sati

Ključne reči

Vesna ZmijanacNova godina

Zabava, najnovije vesti »

"Teram Nikoliju i Relju da sa decom odu iz Srbije", Vesna Zmijanac o porodici, zdravstvenom stanju i vezi Mine i Kaspera: "Ona…

"Teram Nikoliju i Relju da sa decom odu iz Srbije", Vesna Zmijanac o porodici, zdravstvenom stanju i vezi Mine i Kaspera: "Ona je malo veći mangup" (video)

Blic pre 15 minuta
Mnogi ne znaju! Prvi korak kod čišćenja frižidera je ključan, a većina ga preskače

Mnogi ne znaju! Prvi korak kod čišćenja frižidera je ključan, a većina ga preskače

Blic pre 14 minuta
Ceca Ražnatović promenila izgled Stavila nadogradnju, pa pokazala rezultate: "Ovo je predobro" (foto)

Ceca Ražnatović promenila izgled Stavila nadogradnju, pa pokazala rezultate: "Ovo je predobro" (foto)

Blic pre 24 minuta
Podignuta krivična prijava protiv Snežane Đurišić - Skandal nakon što je u Zagrebu otpevala "Vidovdan" - Oglasila se i pevačica…

Podignuta krivična prijava protiv Snežane Đurišić - Skandal nakon što je u Zagrebu otpevala "Vidovdan" - Oglasila se i pevačica

Blic pre 49 minuta
Raskopčala farmerke i izbacila zadnjicu: Stanija skinula brushalter i ovako čestita praznik: "Srećna Srpska Nova godina" (foto)…

Raskopčala farmerke i izbacila zadnjicu: Stanija skinula brushalter i ovako čestita praznik: "Srećna Srpska Nova godina" (foto)

Blic pre 4 minuta