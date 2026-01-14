"Velika je to borba, neće se lako završiti" Vučić o Grenlandu: "Potpuno je jasno ko je nadmoćniji"

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostovao je u emisiji 'Amidži šou' Diskutovao je o značaju Grenlanda Predsednik Srbije Aleksandar Vučić večeras je bio gost emisije "Amidži šou", a tom prilikom je govorio i o trenutnoj geopolitičkoj situaciji u svetu, te je komentarisao i pitanje Grenlanda, ali i situaciju u Iranu. - Oni imaju, prema potvrđenim rezervama, negde oko 13 posto nafte, što ljudi retko govore, 30 posto svetskog gasa, imaju u okviru onih američkih 37