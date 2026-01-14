Šabić o vlasti i TOK-u: Ne ratuju s tužilaštvom, već s istinom

Vlast ne ratuje samo s TOK-om, već sa idejom da ona može biti odgovorna za bilo šta, kaže za N1 advokat Rodoljub Šabić.

On ne veruje da će se ministar kulture Nikola Selaković pozvati na imunitet, ali ako se pozove, onda smo suočeni sa činjenicom da Vlada može da odbije da mu skine imunitet i onda nema pretresa, a ni postupka. Udar na pravosuđe nije nikakvo iznenađenje i već mesecima unazad se najavljuju Mrdićevi zakoni u javnosti, kaže advokat. „Međutim, nije Mrdić predlagač tih zakona, formalno jeste, ali iza toga stoji sam vrh vlasti. Potpuno je jasno da je reč o ideji koja je