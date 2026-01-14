Vučić o Grenlandu: Radi se o strateškoj borbi za budućnost

Danas pre 30 minuta  |  Beta
Vučić o Grenlandu: Radi se o strateškoj borbi za budućnost
Predsednik Srbije Ačleksandar Vučić je, komentarišući večeras situaciju sa Grenlandom nakon sve odlučnijih zahteva američkih zvaničnika, uključujući američkog predsednika Donalda Trampa, da SAD preuzmu kontrolu nad tom danskom autonomnom teritorijom, rekao da se radi o strateškoj borbi za budućnost koja se se „neće lako završiti“. Vučić je večeras u novogodišnjem izdanju emisije „Ami G Show“ na programu Televizije Pink rekao da je to pitanje kontrole arktičke
Otvori na danas.rs

Pročitajte još

"Velika je to borba, neće se lako završiti" Vučić o Grenlandu: "Potpuno je jasno ko je nadmoćniji"

"Velika je to borba, neće se lako završiti" Vučić o Grenlandu: "Potpuno je jasno ko je nadmoćniji"

Blic pre 15 minuta
Gođevac (SSP) o Apotekama Beograd: Rešenja postoje – za težak položaj odgovorna vlast

Gođevac (SSP) o Apotekama Beograd: Rešenja postoje – za težak položaj odgovorna vlast

Danas pre 3 sata
Vučić razgovarao s potpredsednikom vlade UAE šeikom bin Zajedom al Nahjanom o jačanju partnerstva

Vučić razgovarao s potpredsednikom vlade UAE šeikom bin Zajedom al Nahjanom o jačanju partnerstva

Danas pre 3 sata
Grbović: Opozicija će dočekati predstavnike institucija EU, Vučić nije lice Srbije

Grbović: Opozicija će dočekati predstavnike institucija EU, Vučić nije lice Srbije

Danas pre 3 sata
Brnabić o dolasku delegacije EP: Nisu pokazali poštovanje prema našim institucijama

Brnabić o dolasku delegacije EP: Nisu pokazali poštovanje prema našim institucijama

Danas pre 3 sata
Vučić i Košta o evropskom putu Srbije i važnim pitanjima od interesa za Beograd i Brisel

Vučić i Košta o evropskom putu Srbije i važnim pitanjima od interesa za Beograd i Brisel

Danas pre 5 sati
Vučić u Abu Dabiju na Nedelji održivosti: Jačanje partnerstva sa UAE, posebno u energetici

Vučić u Abu Dabiju na Nedelji održivosti: Jačanje partnerstva sa UAE, posebno u energetici

RTS pre 1 sat

Ključne reči

Predsednik SrbijeDanskaDonald Tramp

Politika, najnovije vesti »

"Velika je to borba, neće se lako završiti" Vučić o Grenlandu: "Potpuno je jasno ko je nadmoćniji"

"Velika je to borba, neće se lako završiti" Vučić o Grenlandu: "Potpuno je jasno ko je nadmoćniji"

Blic pre 15 minuta
Grupa blokadera gađala grudvama Anu Bekutu na koncertu u Čačku, ona im odgovorila: "Sram vas bilo, imate li vi majke" (video)…

Grupa blokadera gađala grudvama Anu Bekutu na koncertu u Čačku, ona im odgovorila: "Sram vas bilo, imate li vi majke" (video)

Blic pre 15 minuta
Vučić o Grenlandu: Radi se o strateškoj borbi za budućnost

Vučić o Grenlandu: Radi se o strateškoj borbi za budućnost

Danas pre 30 minuta
"Ovo je zavaravanje i obmanjivanje" Studenti u blokadi iz Smederevske Palanke se distancirali od izborne liste "Ujedinjeni…

"Ovo je zavaravanje i obmanjivanje" Studenti u blokadi iz Smederevske Palanke se distancirali od izborne liste "Ujedinjeni studenti Palanke i opozicije"

Blic pre 30 minuta
Kancelarija za KiM: Napad na dvojicu Srba u Dečanima dokaz koliko su povratnici ugroženi na Kosovu

Kancelarija za KiM: Napad na dvojicu Srba u Dečanima dokaz koliko su povratnici ugroženi na Kosovu

Danas pre 1 sat