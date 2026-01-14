Žoao Kanselo na pozajmici u Barseloni

Danas pre 7 sati  |  A. Pavlović
Žoao Kanselo na pozajmici u Barseloni

Fudbaler saudijskog Al Hilala Žoao Kanselo igraće do kraja sezone na pozajmici u Barseloni, saopštio je španski klub. – Nisam dvaput razmišljao o povratku kada se ukazala prilika.

Svima sam rekao da ću čekati Barsu. Predstavljati ovaj klub je čast, najbolji je na svetu. Ko me poznaje, zna da su svi moji idoli igrali ovde. Ono što osećam prema ovom klubu je veoma posebno – naveo je Kanselo, a preneo sajt kluba. Kanselo (31) je odigrao ukupno šest utakmica za Al Hilal ove sezone, dok je za Barselonu već nastupao u sezoni 2023/24 na pozajmici iz Mančester sitija. – Nisam osvojio trofej u svom prvom mandatu i to je ono što sada želim – rekao
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Portugalski fudbaler Žoao Kanselo na pozajmici u Barseloni do kraja sezone

Portugalski fudbaler Žoao Kanselo na pozajmici u Barseloni do kraja sezone

Telegraf pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalBarselonaMančester Siti

Sport, najnovije vesti »

Bum je MVP! ABA liga proglasila najkorisnijeg u 14. kolu

Bum je MVP! ABA liga proglasila najkorisnijeg u 14. kolu

Kurir pre 12 minuta
Furnije ''dobro pamti sve'', Partizanova publika najbučnija pred kojom je ikada igrao!

Furnije ''dobro pamti sve'', Partizanova publika najbučnija pred kojom je ikada igrao!

Sportske.net pre 2 sata
Barsa prelomila, čeka se Real: ''Najvažnija nedelja za istoriju evropske košarke!''

Barsa prelomila, čeka se Real: ''Najvažnija nedelja za istoriju evropske košarke!''

Sportske.net pre 2 sata
Alpina se odrekla Duana

Alpina se odrekla Duana

Sportske.net pre 2 sata
Portugalski fudbaler Žoao Kanselo na pozajmici u Barseloni do kraja sezone

Portugalski fudbaler Žoao Kanselo na pozajmici u Barseloni do kraja sezone

Telegraf pre 2 sata