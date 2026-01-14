Žoao Kanselo na pozajmici u Barseloni

Fudbaler saudijskog Al Hilala Žoao Kanselo igraće do kraja sezone na pozajmici u Barseloni, saopštio je španski klub. – Nisam dvaput razmišljao o povratku kada se ukazala prilika.

Svima sam rekao da ću čekati Barsu. Predstavljati ovaj klub je čast, najbolji je na svetu. Ko me poznaje, zna da su svi moji idoli igrali ovde. Ono što osećam prema ovom klubu je veoma posebno – naveo je Kanselo, a preneo sajt kluba. Kanselo (31) je odigrao ukupno šest utakmica za Al Hilal ove sezone, dok je za Barselonu već nastupao u sezoni 2023/24 na pozajmici iz Mančester sitija. – Nisam osvojio trofej u svom prvom mandatu i to je ono što sada želim – rekao