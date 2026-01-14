Danski ministar: Ostaje fundamentalno neslaganje sa SAD o Grenlandu

Ministar spoljnih poslova Danske Lars Loke Rasmusen rekao je večeras, posle sastanka sa američkim državnim sekretarom Markom Rubiom i potpredsednikom SAD Džej-Di Vensom, da ostaje „fundamentalno neslaganje“ dve države o Grenlandu, ali da su se dogovorili da formiraju radnu grupu za prevazilaženje razlika, javljaju agencije AP i britanska RTV Bi-Bi-Si (BBC).

„Ta grupa, kako mi to vidimo, trebalo bi da se koncentriše na način da se izađe u susret američkim bojaznima za bezbednost, a da se u isto vreme poštuju crvene linije Kraljevine Danske“, rekao je Rasmusen posle dugo očekivanog, ali samo jednočasovnog sastanka na kojem je učestvovala i ministarka spoljnih poslova Grenlanda Vivijen Mocfeldt. Grenland, najveće ostrvo sveta, u oblasti Severnog pola, autonomna je oblast Danske. Predsednik SAD Donald Tramp traži da se