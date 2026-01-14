Spektakl u Beogradu na vodi: Pogledajte kako je izgledao dron šou i vatromet za doček Srpske nove godine (video)

Kurir pre 2 sata
Spektakl u Beogradu na vodi: Pogledajte kako je izgledao dron šou i vatromet za doček Srpske nove godine (video)

Pravoslavna nova godina, poznata kao julijanska nova godina, u srpskoj prestonici dočekana je u ponoć, u Beogradu na vodi uz vatromet, igru dronova i laserske efekte.

Program je počeo dva i po minuta pre ponoći, a nebo iznad srpske prestonice bilo je obasjano raskošnim vatrometom, uz spektakularnu igru dronova i laserske efekte, koje je pratio veliki broj kako Beograđana, tako i stranih gostiju. Na kuli Beograd, najvišoj zgradi u Srbiji i regionu, prikazana je projekcija nacionalnih simbola u harmoničnom spoju tradicije i savremenog izraza.
Otvori na kurir.rs

Povezane vesti »

Srećna Srpska nova godina!

Srećna Srpska nova godina!

RTV pre 2 sata
(Foto, video) Veličanstven vatromet, igra dronova i laserski efekti Srpska Nova godina dočekana u Beogradu na vodi, oglasila…

(Foto, video) Veličanstven vatromet, igra dronova i laserski efekti Srpska Nova godina dočekana u Beogradu na vodi, oglasila se zvona sa Hrama Svetog Save

Blic pre 2 sata
Srećna Srpska nova godina!

Srećna Srpska nova godina!

RTS pre 2 sata
Ovako je srpska Nova godina dočekana širom Srbije

Ovako je srpska Nova godina dočekana širom Srbije

Telegraf pre 2 sata
Srećna pravoslavna Nova 2026. godina: “Večernje novosti” čestitaju svima koji slave dolazak novog leta po julijanskom kalendaru…

Srećna pravoslavna Nova 2026. godina: “Večernje novosti” čestitaju svima koji slave dolazak novog leta po julijanskom kalendaru

Večernje novosti pre 2 sata
(Video) Jedni spremaju ispit, drugi slave u krugu porodice. Evo kako će građani dočekati Srpsku novu godinu: Ove godine bez…

(Video) Jedni spremaju ispit, drugi slave u krugu porodice. Evo kako će građani dočekati Srpsku novu godinu: Ove godine bez organizovanog dočeka u Beogradu

Blic pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nova godinaDronBeograd na vodisrpska nova godinaDocek

Društvo, najnovije vesti »

Demonstranti gađali grudvama Anu Bekutu za vreme održavanja dočeka Nove godine u Čačku

Demonstranti gađali grudvama Anu Bekutu za vreme održavanja dočeka Nove godine u Čačku

Danas pre 1 sat
Oštećenja na stubovima nadvožnjaka na Autokomandi, čeka se stručna procena bezbednosti

Oštećenja na stubovima nadvožnjaka na Autokomandi, čeka se stručna procena bezbednosti

Danas pre 1 sat
Šabić o vlasti i TOK-u: Ne ratuju s tužilaštvom, već s istinom

Šabić o vlasti i TOK-u: Ne ratuju s tužilaštvom, već s istinom

Danas pre 1 sat
Srećna Srpska nova godina!

Srećna Srpska nova godina!

RTV pre 2 sata
Šatro žrtve šalju vam šatro čestitku

Šatro žrtve šalju vam šatro čestitku

Radar pre 2 sata