Spektakl u Beogradu na vodi: Pogledajte kako je izgledao dron šou i vatromet za doček Srpske nove godine (video)

Pravoslavna nova godina, poznata kao julijanska nova godina, u srpskoj prestonici dočekana je u ponoć, u Beogradu na vodi uz vatromet, igru dronova i laserske efekte.

Program je počeo dva i po minuta pre ponoći, a nebo iznad srpske prestonice bilo je obasjano raskošnim vatrometom, uz spektakularnu igru dronova i laserske efekte, koje je pratio veliki broj kako Beograđana, tako i stranih gostiju. Na kuli Beograd, najvišoj zgradi u Srbiji i regionu, prikazana je projekcija nacionalnih simbola u harmoničnom spoju tradicije i savremenog izraza.