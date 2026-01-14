Srbija prvi put igra bez Dušana Mandića: Evo šta čeka vaterpoliste bez najboljeg među njima

Srpski vaterpolisti u sredu igraju protiv Izraela na Evropskom prvenstvu, na kraju prve grupne faze u Beogradskoj areni.

Meč će početi u sredu u 20.30 časova i naš tim u njemu neće imati takmičarski značaj, jer će svakako preneti u sledeću fazu pet od maksimalnih šest bodova, a Izrael je ispao. Sa predstavnicima medija o tome su pričali Vasilije Martinović, Nikola Lukić i Petar Jakšić, a pre oficijelnog dela Martinović je dobio čestitku za 23. rođendan. U najavi meča komentarisao je isključenje Dušana Mandića i kaznu zbog koje najbolji srpski vaterpolista neće igrati u naredna dva