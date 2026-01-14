Revolucionarna garda Irana: Tramp i Netanjahu su ubice iranske omladine

N1 Info pre 1 sat  |  Tanjug
Revolucionarna garda Irana: Tramp i Netanjahu su ubice iranske omladine
Iran je spreman da odlučno odgovori SAD i Izraelu, izjavio je komandant iranske Revolucionarne garde (IRCG) Mohamed Pakpur. "Iran je spreman da odlučno odgovori svojim neprijateljima Izraelu i Sjedinjenim Državama", rekao je komandant IRGC Mohamed Pakpur optužujući njihove lidere da stoje iza protesta koji su zahvatili Islamsku republiku, prenosi France24. On je rekao da je IRCG "na vrhuncu borbene gotovosti" i spremna da "odlučno odgovori na pogrešnu procenu
