Slobodan univerzitet pozvao na skup podrške profesorki Jeleni Kleut

N1 Info pre 10 minuta  |  Beta
Slobodan univerzitet pozvao na skup podrške profesorki Jeleni Kleut

Akademska mreža Slobodan univerzitet iz Novog Sada pozvala je kolege na sutrašnji skup ispred zgrade Rektorata, kako bi podržali profesorku Filozofskog fakulteta Jelenu Kleut.

Skup će početi u 11 časova, kada počinje i sednica proširenog Senata, na kojoj će se odlučivati o prigovoru zbog nedonošenja odluke o izboru Jelene Kleut u zvanje redovne profesorke. "Hajde da zajedno budemo ispred Rektorata, gde će se sednica održati, da podsetimo sve članove Senata na njihovu moralnu i zakonsku obavezu da štite akademski integritet. U suprotnom, slučaj Jelene Kleut neće biti poslednji, a Univerzitet u Novom Sadu će bespovratno izgubiti svoj
