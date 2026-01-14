Od Hezbolaha se traži da ne deluje ako Amerika napadne Iran

Politika pre 22 minuta
Od Hezbolaha se traži da ne deluje ako Amerika napadne Iran

Neimenovani izraelski zvaničnik je izjavio da „izgleda da je predsednik SAD Donald Tramp doneo odluku o intervenciji”

BEJRUT – Diplomate su tražile garancije od libanske oružane grupe Hezbolah da neće preduzeti vojnu akciju ako Sjedinjene Američke Države ili Izrael izvrše napad na Iran, izjavio je danas neimenovani libanski izvor upoznat sa radom ove proiranske militantne grupe. Neimenovani zvor je potvrdio za Rojters da je ova militantna grupa koju podržava Iran kontaktirana putem diplomatskih kanala prošle nedelje. Hezbolah nije ponudio eksplicitne garancije, ali nema planove da
Ključne reči

IranLibanIzraelHezbolahRojtersDonald TrampBejrut

