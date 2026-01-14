Predsednik Irana: Protesti su rezultat neispunjenih ekonomskih zahteva

Masud Pezeškijan izjavio je danas da su protesti u Iranu rezultat neispunjenih ekonomskih zahteva i da bi demonstracije širom zemlje mogle da budu izbegnute

TEHERAN - Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je danas da su protesti u Iranu rezultat neispunjenih ekonomskih zahteva i da bi demonstracije širom zemlje mogle da budu izbegnute da su ranije uzeti u obzir zahtevi građana. Govoreći na sastanku sa ministrom ekonomije i njegovim zamenicima, Pezeškijan je naglasio potrebu da se ekonomskim problemima pristupi "hitno i decentralizovano", prenela je IRNA. Takođe je rekao da vlasti moraju da prate zahteve trgovaca,