Predsednik Irana: Protesti su rezultat neispunjenih ekonomskih zahteva

Politika pre 16 minuta
Predsednik Irana: Protesti su rezultat neispunjenih ekonomskih zahteva

Masud Pezeškijan izjavio je danas da su protesti u Iranu rezultat neispunjenih ekonomskih zahteva i da bi demonstracije širom zemlje mogle da budu izbegnute

TEHERAN - Predsednik Irana Masud Pezeškijan izjavio je danas da su protesti u Iranu rezultat neispunjenih ekonomskih zahteva i da bi demonstracije širom zemlje mogle da budu izbegnute da su ranije uzeti u obzir zahtevi građana. Govoreći na sastanku sa ministrom ekonomije i njegovim zamenicima, Pezeškijan je naglasio potrebu da se ekonomskim problemima pristupi "hitno i decentralizovano", prenela je IRNA. Takođe je rekao da vlasti moraju da prate zahteve trgovaca,
Otvori na politika.rs

Povezane vesti »

Tramp zapretio Iranu "snažnim odgovorom" ako sprovede pogubljenje demonstranata

Tramp zapretio Iranu "snažnim odgovorom" ako sprovede pogubljenje demonstranata

N1 Info pre 16 minuta
Protesti u Iranu: Tramp preti Teheranu zbog mogućih pogubljenja, Rusija i Kina osuđuju "strano mešanje"

Protesti u Iranu: Tramp preti Teheranu zbog mogućih pogubljenja, Rusija i Kina osuđuju "strano mešanje"

RTS pre 31 minuta
Pezeškijan: Protesti u Iranu rezultat neispunjenih ekonomskih zahteva

Pezeškijan: Protesti u Iranu rezultat neispunjenih ekonomskih zahteva

Euronews pre 11 minuta
Broj mrtvih u Iranu prešao 2.500: Prvo vešanje mladog demonstranta zakazano za danas, Tramp obećava da će intervenisati

Broj mrtvih u Iranu prešao 2.500: Prvo vešanje mladog demonstranta zakazano za danas, Tramp obećava da će intervenisati

Euronews pre 1 sat
"Masovne žrtve, čula se rafalna paljba!" Drastično raste broj mrtvih, kreću pogubljenja, u Americi pada odluka: "Ako to…

"Masovne žrtve, čula se rafalna paljba!" Drastično raste broj mrtvih, kreću pogubljenja, u Americi pada odluka: "Ako to urade..." (foto, video)

Blic pre 56 minuta
Tramp preti snažnim akcijama protiv Irana: Da li je moguća vojna intervencija zbog pogubljenja demonstranata?

Tramp preti snažnim akcijama protiv Irana: Da li je moguća vojna intervencija zbog pogubljenja demonstranata?

Euronews pre 1 sat
Tramp: SAD će preduzeti „veoma oštre mere“ ako Iran pogubi demonstrante

Tramp: SAD će preduzeti „veoma oštre mere“ ako Iran pogubi demonstrante

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

IranTeheran

Svet, najnovije vesti »

Danska i Grenland danas na sastanku sa američkim potpredsednikom Džej Di Vensom

Danska i Grenland danas na sastanku sa američkim potpredsednikom Džej Di Vensom

RTV pre 26 minuta
Iran: Šef pravosuđa najavljuje ubrzana suđenja uhapšenima tokom protesta

Iran: Šef pravosuđa najavljuje ubrzana suđenja uhapšenima tokom protesta

RTV pre 31 minuta
Tužna istina prosto rečena: Karlson ogolio Vašington

Tužna istina prosto rečena: Karlson ogolio Vašington

Pravda pre 21 minuta
U Iranu "lete glave": Optužnice za "vođenje rata protiv Boga"

U Iranu "lete glave": Optužnice za "vođenje rata protiv Boga"

Pravda pre 16 minuta
Mediji: Vitkof i Kušner planiraju posetu Moskvi u januaru

Mediji: Vitkof i Kušner planiraju posetu Moskvi u januaru

Sputnik pre 31 minuta