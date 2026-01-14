Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje, na dnevnom redu 25 tačaka

BEOGRAD - Skupština Srbije počinje vanredno zasedanje, a na dnevnom redu je 25 tačaka među kojima je set zakonskih predloga iz oblasti pravosuđa koje je predložio poslanik Srpske napredne stranke Uglješa Mrdić, kao i lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska.

Vanrednu sednicu zakazala je predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić na zahtev 109 poslanika. Mrdić, koji je predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, predložio je izmene Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava, izmene Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, predlog izmena Zakona o javnom