Srpska lista: Oružani napad na Srbe u Dečanima posledica antisrpske atmosfere koju promoviše Priština

RTV pre 28 minuta  |  Tanjug
Srpska lista: Oružani napad na Srbe u Dečanima posledica antisrpske atmosfere koju promoviše Priština

KOSOVSKA MITROVICA - Srpska lista je sinoć saopštila da je oružani napad na dvojicu Srba u Dečanima još jednom pokazao da su Srbi na Kosovu i Metohiji izloženi stalnoj pretnji i da se nasilje nad njima više ne doživljava kao izuzetak, već kao posledica opasne politike koja se sistematski sprovodi.

U saopštenju Srpske liste ističe se da ovaj događaj nije slučajan, već da je rezultat godinama građene antisrpske atmosfere koju promoviše režim u Prištini, kroz javne nastupe, političke poruke i potpuno odsustvo odgovornosti za one koji napadaju Srbe. "U takvom ambijentu, nacionalna pripadnost postala je dovoljan razlog da neko bude meta nasilja", dodaje se u saopštenju. Ukazuje se da posebno zabrinjava činjenica da ni jedan od brojnih napada na Srbe u prethodnom
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Srpska lista: Oružani napad na Srbe u Dečanima posledica antisrpske atmosfere koju promoviše Priština

Srpska lista: Oružani napad na Srbe u Dečanima posledica antisrpske atmosfere koju promoviše Priština

Telegraf pre 28 minuta
Srpska lista o ranjavanju u Dečanu: Rezultat godinama građene antisrpske atmosfere koju promoviše režim u Prištini

Srpska lista o ranjavanju u Dečanu: Rezultat godinama građene antisrpske atmosfere koju promoviše režim u Prištini

Danas pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoKosovska MitrovicaMetohijaKosovo i MetohijaPrištinaSrpska lista

Politika, najnovije vesti »

Danas vanredno zasedanje Skupštine Srbije, na dnevnom redu 25 tačaka

Danas vanredno zasedanje Skupštine Srbije, na dnevnom redu 25 tačaka

Blic pre 3 minuta
Srpska lista: Oružani napad na Srbe u Dečanima posledica antisrpske atmosfere koju promoviše Priština

Srpska lista: Oružani napad na Srbe u Dečanima posledica antisrpske atmosfere koju promoviše Priština

RTV pre 28 minuta
Milioni za firmu koja nema ni mašine ni opremu za dati posao: Poslanik tvrdi da su iz budžeta Vranja na sličan način…

Milioni za firmu koja nema ni mašine ni opremu za dati posao: Poslanik tvrdi da su iz budžeta Vranja na sličan način „ispumpane“ milijarde

Nova pre 23 minuta
Odbrana i ministarski dani: Gostovanja Nikole Selakovića na režimskim medijima

Odbrana i ministarski dani: Gostovanja Nikole Selakovića na režimskim medijima

Vreme pre 8 minuta
Skupština Srbije danas o nadležnosti sudova i tužilaštava

Skupština Srbije danas o nadležnosti sudova i tužilaštava

Radio sto plus pre 3 minuta