Srpska lista: Oružani napad na Srbe u Dečanima posledica antisrpske atmosfere koju promoviše Priština

KOSOVSKA MITROVICA - Srpska lista je sinoć saopštila da je oružani napad na dvojicu Srba u Dečanima još jednom pokazao da su Srbi na Kosovu i Metohiji izloženi stalnoj pretnji i da se nasilje nad njima više ne doživljava kao izuzetak, već kao posledica opasne politike koja se sistematski sprovodi.

U saopštenju Srpske liste ističe se da ovaj događaj nije slučajan, već da je rezultat godinama građene antisrpske atmosfere koju promoviše režim u Prištini, kroz javne nastupe, političke poruke i potpuno odsustvo odgovornosti za one koji napadaju Srbe. "U takvom ambijentu, nacionalna pripadnost postala je dovoljan razlog da neko bude meta nasilja", dodaje se u saopštenju. Ukazuje se da posebno zabrinjava činjenica da ni jedan od brojnih napada na Srbe u prethodnom