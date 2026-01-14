Danas je Mali Božić

Danas se obeležava Mali Božić, istog dana slavi se i Sveti Vasilije Veliki, a uz ovaj datum vezan je niz narodnih i verskih običaja koji su se u pojedinim krajevima sačuvali do danas.

U pravoslavnim hramovima praznik je započeo ponoćnim molebanima, tokom kojih su vernici upućivali molitve za srećnu i blagoslovenu godinu. Otkako je 1. januar prihvaćen kao zvanični početak nove godine, Mali Božić se ustalio i kao Srpska nova godina, koja se tradicionalno dočekuje u noći između 13. i 14. januara, navodi RTS. Na ovaj dan obeležavaju se i Obrezanje Isusa Hrista, veliki hrišćanski praznik koji se slavi osmog dana po rođenju, kao i dan Svetog Vasilija