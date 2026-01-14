Srećna pravoslavna Nova 2026. godina: “Večernje novosti” čestitaju svima koji slave dolazak novog leta po julijanskom kalendaru…

U PONOĆ je stigla srpska Nova 2026. godina, za sve koji slave po starom kalendaru.

Foto: Novosti Dočekali smo, kako narod kaže, Mali Božić. Tog dana se završavaju božićne svečanosti. Danas, 14. januara, obeležava se i veliki praznik - Obrezanje Gospoda Isusa Hrista i krsna slava Sveti Vasilije Veliki. Julijanska Nova godina, poznata kao pravoslavna Nova godina, praznik je koji se slavi 14. januara po gregorijanskom kalendaru u balkanskim zemljama Srbiji, Crnoj Gori, BiH (Republika Srpska), Severnoj Makedoniji, kao i u pravoslavnim delovima