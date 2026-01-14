Isus je upao u loše društvo

Tvoje mi je pismo prošli utorak popodne slučajno došlo upravo kad sam gledao onaj smiješni video kako Aleksandar Vučić ljubi upaljenu svijeću. U deset sekundi koliko to traje jasno se vidi da je njemu taj crkveni običaj nešto novo i nepoznato

Ante Tomić i Dragoljub Draža Petrović se na sajtu Velike priče dopisuju u kolumni “Jesi li video ovo?” Kao netko tko je odrastao u vjeri, ali se udaljio od nje, mogu razumijeti tvoje negodovanje da nogometni navijači na Badnjak ne žele dolaziti na utakmice. I mene živcira prenemaganje i ponosna nepopustljivost novih vjernika. Ima među njima jedna podgrupa koja mi je posebno mrska. Bivši narkomani koji su otkrili Isusa. Ne znam jesi li upoznao nekoga od njih? Užasno