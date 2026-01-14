Isus je upao u loše društvo

Velike priče pre 11 minuta  |  Piše Ante Tomić
Isus je upao u loše društvo

Tvoje mi je pismo prošli utorak popodne slučajno došlo upravo kad sam gledao onaj smiješni video kako Aleksandar Vučić ljubi upaljenu svijeću. U deset sekundi koliko to traje jasno se vidi da je njemu taj crkveni običaj nešto novo i nepoznato

Ante Tomić i Dragoljub Draža Petrović se na sajtu Velike priče dopisuju u kolumni “Jesi li video ovo?” Kao netko tko je odrastao u vjeri, ali se udaljio od nje, mogu razumijeti tvoje negodovanje da nogometni navijači na Badnjak ne žele dolaziti na utakmice. I mene živcira prenemaganje i ponosna nepopustljivost novih vjernika. Ima među njima jedna podgrupa koja mi je posebno mrska. Bivši narkomani koji su otkrili Isusa. Ne znam jesi li upoznao nekoga od njih? Užasno
Otvori na velikeprice.com

Pročitajte još

Srećna pravoslavna Nova 2026. godina: “Večernje novosti” čestitaju svima koji slave dolazak novog leta po julijanskom kalendaru…

Srećna pravoslavna Nova 2026. godina: “Večernje novosti” čestitaju svima koji slave dolazak novog leta po julijanskom kalendaru

Večernje novosti pre 5 sati
Vučić: Važan susret sa šeikom Bin Zajedom, posebno zbog NIS-a

Vučić: Važan susret sa šeikom Bin Zajedom, posebno zbog NIS-a

RTK pre 1 dan
"Srbija ne odlučuje o kupcu, Rusima smo dali odrešene ruke": Predsednik Srbije nikad iskrenije o NIS-u

"Srbija ne odlučuje o kupcu, Rusima smo dali odrešene ruke": Predsednik Srbije nikad iskrenije o NIS-u

Telegraf pre 1 dan
Vučić u spotu podrške Orbanu sa liderima nemačke i francuske krajnje desnice

Vučić u spotu podrške Orbanu sa liderima nemačke i francuske krajnje desnice

Slobodna Evropa pre 6 sati
Vučić o kupcu NIS-a: MOL ili ADNOC? Možda oboje

Vučić o kupcu NIS-a: MOL ili ADNOC? Možda oboje

SEEbiz pre 7 sati
Molitva Svetom Vasiliju Velikom: Ove reči izgovorite na Mali Božić kako bi vam godina bila uspešna

Molitva Svetom Vasiliju Velikom: Ove reči izgovorite na Mali Božić kako bi vam godina bila uspešna

Kurir pre 7 sati
Da li je 14. januar crveno slovo u kalendaru? Ovo nikako ne smete da radite na Mali Božić, jer će vas terati baksuz cele…

Da li je 14. januar crveno slovo u kalendaru? Ovo nikako ne smete da radite na Mali Božić, jer će vas terati baksuz cele godine.

Kurir pre 9 sati

Ključne reči

Aleksandar VučićBožićDraža Petrović

Društvo, najnovije vesti »

Isus je upao u loše društvo

Isus je upao u loše društvo

Velike priče pre 11 minuta
Kad osetljivo dete krene u školu

Kad osetljivo dete krene u školu

Velike priče pre 51 minuta
Oni su među najboljim nastavnicima u Srbiji i ovo su njihove metode: "Važno nam je da deca ne uče napamet, već da razumeju i…

Oni su među najboljim nastavnicima u Srbiji i ovo su njihove metode: "Važno nam je da deca ne uče napamet, već da razumeju i razmišljaju"

Blic pre 41 minuta
Uoči dočeka Nove godine Nataša je saznala da ima opaku bolest, život joj je produžio potpuni stranac, njene reči nose snažnu…

Uoči dočeka Nove godine Nataša je saznala da ima opaku bolest, život joj je produžio potpuni stranac, njene reči nose snažnu poruku: Ovo je njena misija

Blic pre 31 minuta
Vremeplov: Umro srpski general Pavle Jurišić Šturm

Vremeplov: Umro srpski general Pavle Jurišić Šturm

RTV pre 1 sat